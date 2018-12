Brussel - Voor elke euro die de VRT krijgt, vloeit er 2,2 euro terug naar de samenleving. Dat blijkt uit een onderzoek naar de economische meerwaarde van de openbare omroep. Dat onderzoek, uitgevoerd door imec-SMIT, VUB en Flanders Business School, is donderdag voorgesteld in het Vlaams Parlement.

De discussie over de economische en maatschappelijke meerwaarde van de openbare omroep loopt al langer. Het is de steeds weerkerende vraag naar de verhouding tussen de inkomsten (waaronder de overheidsdotatie) van de openbare omroep en wat de VRT met die middelen doet.

Uit de studie blijkt nu dat de openbare omroep in 2016 met 292,3 miljoen euro aan operationele uitgaven een totale economische impact had van 587,5 miljoen euro. Voor elke euro die de VRT kreeg, vloeide er met andere woorden 2,2 euro terug naar de samenleving. Die 587,5 miljoen euro is ook goed voor 5.767 voltijdse banen.

“Elke euro is een goede”

Een groot deel van haar middelen besteedt de VRT aan leveranciers, met name de onafhankelijke productiesector. Daarnaast besteedt de VRT als werkgever een belangrijk deel van haar middelen aan haar medewerkers, die deze op hun beurt weer in de economie brengen.

De studie toont ook aan dat de totale inkomsten van de VRT 13 procent lager liggen dan het Europese gemiddelde. En als je dan nog eens enkel kijkt naar het publieke deel van die inkomsten, zeg maar de dotatie, dan ligt dat zelfs 35 procent lager dan het West-Europese gemiddelde. Elke Vlaming betaalt jaarlijks 41 euro aan de publieke omroep, terwijl dat in West-Europa gemiddeld 63,1 euro is. Een bewijs dat de VRT efficiënt werkt, meent gedelegeerd bestuurder Paul Lembrechts.

Volgens Lembrechts toont de studie duidelijk aan dat de VRT een “economische hefboom” is. “Elke euro aan de VRT is een goede euro”, aldus Lembrechts. “We hebben dit kunnen realiseren door steeds efficiënter te worden. We zijn een van de meest efficiënte omroepen in Europa”, klinkt het.

Tegelijk trekt de VRT-topman fors aan de alarmbel. “Tussen 2007 en 2017 is het leven 20 procent duurder geworden. In dezelfde periode is de dotatie van de VRT in absolute bedragen met 3,5 procent gedaald. Dat komt neer op een ontwaarding van het besteedbaar kapitaal in de dotatie met 24 procent op tien jaar tijd. In dezelfde periode is onze output significant verhoogd, maar hebben we tegelijk moeten ingrijpen in het uitzendschema van onze zenders. Het is in vergelijking met 10 jaar geleden niet meer mogelijk om er permanent te staan. Herhalingen moeten meer en meer in de plaats komen van nieuwe content. Dat is een evolutie die niet goed is voor de kijker en de VRT, maar ook niet voor de mediasector in zijn geheel”, aldus Lembrechts.