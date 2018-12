China eist onmiddellijke vrijlating van Huawei-topvrouw

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken vraagt dat Meng Wanzhou, CFO van de Chinese telecomgigant Huawei, onmiddellijk vrijgelaten wordt. Meng werd zaterdag in Vancouver gearresteerd. Canada heeft de vrouw, ook vicevoorzitter van de raad van bestuur en dochter van oprichter Ren Zhengfei, op vraag van de Verenigde Staten opgepakt omdat ze ervan verdacht wordt de handelssancties tegen Iran te hebben overtreden.

Het ministerie vroeg de Verenigde Staten ook meer uitleg over waarom ze autoriteiten hadden gevraagd Meng op te pakken.

Volgens het Canadese ministerie van Justitie is er vrijdag een hoorzitting gepland, maar verdere details kon een woordvoerder niet geven omdat Meng om een publicatieverbod gevraagd heeft.

Huawei liet weten dat het “heel weinig informatie” krijgt over de aanklacht, en zegt niet op de hoogte te zijn van mogelijke overtredingen begaan door Meng.

De regering-Trump beschouwt Huawei als een bedreiging voor de suprematie van de VS in de race om de toekomst van de mobiele communicatie, berichtte de Wall Street Journal in april. Zo zette de regering-Trump druk op Canada en andere bondgenoten om geen Huawei-technologie te gebruiken in hun nieuwe 5G-telecomnetwerken.

Nog op donderdag liet China weten dat het de aan Trump beloofde maatregelen “onmiddellijk” zal uitvoeren. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel zei donderdag dat de Chinese en Amerikaanse onderhandelaars binnen de 90 dagen een akkoord zullen kunnen sluiten. De communicatie tussen de twee teams is goed, en de overeenstemming is groot, aldus de woordvoerder. Op de arrestatie van Meng wilde de woordvoerder geen commentaar geven.