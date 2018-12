Volkswagen stopt in 2026 met productie van diesel- en benzineauto’s

Brussel - De Duitse autobouwer Volkswagen heeft zichzelf een duidelijk doel gesteld: vanaf 2026 wordt de productie van verbrandingsmotoren, voor diesel- en benzineauto’s tot het absolute minimum herleid. Dat heeft chef strategie Michael Jost gezegd tijdens een conferentie in thuisstad Wolfsburg. Er wordt nog een volgende generatie verbrandingsmotoren uitgerold, maar daarna wil Volkswagen een radicale shift maken naar elektrische motoren.

Jost zei, volgens conferentieorganisator Handelsblatt, dat er tegen 2050 geen enkele auto meer mag rondrijden met een verbrandingsmotor, willen we de doelen van het klimaatakkoord van Parijs halen. Volkswagen rekent erop rond 2040 de laatste auto’s met een verbrandingsmotor te verkopen. Volgens Jost komen de laatste nieuwe modellen van diesel- en benzineauto’s begin jaren 30 op de markt. “Onze collega’s werken nu aan de laatste voertuigen die niet CO2-neutraal zijn”, aldus Jost.

Mogelijk rijden na 2050 wel nog altijd modellen met een diesel- of benzinemotor rond in landen waar de oplaadinfrastructuur onvoldoende is, gaf Jost wel toe.

“We hebben een duidelijke verantwoordelijkheid hier, we maakten fouten”, gaf Jost toe, verwijzend naar het emissieschandaal dat in 2014 uitbrak rond de Duitse autobouwer.

Midden november had Europa’s grootste autobouwer al aangekondigd zijn investeringen in elektromobiliteit, autonoom rijden en digitalisering de komende vijf jaar te doen stijgen tot 44 miljard euro. Van dat bedrag is 30 miljard euro bestemd voor elektromobiliteit, zei topman Herbert Diess toen.