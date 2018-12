Rebellen dreigen luchthaven in Jemen af te sluiten voor VN-vliegtuigen

De Houthi-rebellen in Jemen willen de luchthaven van Sanaa afsluiten voor vliegtuigen van de Verenigde Naties als de vredesonderhandelingen niet leiden tot een hervatting van de burgerluchtvaart in het land. Dat heeft een vertegenwoordiger van de sjiitische rebellengroep donderdag duidelijk gemaakt. De regering eist dan weer dat de rebellen zich terugtrekken uit de havenstad Hodeida.

In de Zweedse hoofdstad Stockholm gaan donderdag nieuwe vredesgesprekken over het conflict in Jemen van start. Zowel de Jemenitische regering als de sjiitische Houthi-rebellen hebben vertegenwoordigers naar de onderhandelingen gestuurd.

Maar nog voor de start van de gesprekken wordt de druk stevig opgevoerd. “Als er geen akkoord komt over de opening van de hoofdstedelijke luchthaven voor het Jemenitische volk, zal ik de (rebellen)regering oproepen om die voor alle vliegtuigen af te sluiten”, zo meldt Mohammed Ali Al-Houthi op Twitter. In dat gevallen zullen VN-vertegenwoordigers Sanaa enkel via de weg kunnen bereiken, stelt hij.

De Houthi-rebellen controleren al vier jaar de hoofdstad Sanaa. Maar de luchthaven is gesloten voor commerciële vluchten sinds een internationale coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië in 2015 met een luchtmacht tussenkwam in het conflict. VN-toestellen kunnen wel nog gebruik maken van de luchthaven, maar ze moeten daarvoor toelating krijgen van de Saoedi’s.

Maar ook de regering komt intussen met duidelijke eisen. Ze wordt gevraagd dat de rebellen zich volledig terugtrekken uit Hodeida, een strategisch belangrijke havenstad in het westen van Jemen, die eveneens in handen is van de rebellen. Vorige maand werd nog een hevige strijd geleverd om de stad.

De burgeroorlog in Jemen woedt al sinds 2015. Hij kostte al aan meer dan 10.000 mensen het leven en maakte 22 miljoen inwoners afhankelijk van noodhulp. In het conflict helpt een Arabische coalitie onder leiding van de Saoedi’s de regeringstroepen in de strijd tegen de door Iran gesteunde Houthi’s. Eerdere pogingen om tot een onderhandelde oplossing voor het conflict te komen, zijn op niets uitgedraaid.