Kris Peeters wil dossier dringend afsluiten: “Mensen zijn discussie moe”

Brussel - “De lijnen zijn duidelijk, de premier gaat naar Marrakech en ik hoop dat dan dit hele dossier kan afgesloten worden.” Dat verklaart vicepremier Kris Peeters (CD&V) donderdag voor aanvang van een Europese vergadering in Brussel. Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) blijft erbij dat ons land onder het pact uit moet. “De mensen zijn die discussie gewoon moe”, reageert Peeters, die vindt dat de regering zich terug moet concentreren op de dossiers die op tafel liggen.

Na de goedkeuring met wisselmeerderheid van de Marrakech-resolutie in de bevoegde Kamercommissie, moet de plenaire Kamer zich donderdagnamiddag over de tekst uitspreken. Ondertussen speelt er zich een semantische discussie af over de gevolgen van die verwachte goedkeuring en wie daardoor nu gebonden is: de regering of het parlement.

“De premier zal straks tekst en uitleg geven en ik denk dat dit de zaak zal ophelderen”, blikt Peeters vooruit. “Ik hoop dat zo snel mogelijk alle onduidelijkheid uit de wereld kan worden geholpen en dat de premier maandag naar Marrakech kan vertrekken.” Peeters vindt het belangrijk dat de eerste minister naar de bijeenkomst in de Marokkaanse stad kan gaan “en een duidelijk signaal kan geven dat wij achter dit pact staan”.

Francken herhaalt verzet

Staatssecretaris Francken herhaalt donderdag zijn verzet tegen het VN-migratiepact. “België moet onder dit pact uit. Wij mogen hier niet door gebonden zijn. Voor mij is dit een kwestie van soevereiniteit, van grenzen, van legaliteit, van bescherming. Dat zijn heel fundamentele principes voor mezelf en mijn partij. Dit raakt de kern van de zaak.”

Over de piste van een interpretatieve nota bij het pact, zoals in Nederland aan de orde is, is de staatssecretaris bijzonder sceptisch. “Ik denk dat zij met die interpretatieve nota niet zullen wegkomen. Het verleden geeft toch weinig steun aan mensen die denken dat dat een goede piste is.” Op de vraag welke conclusie N-VA zal trekken indien België het pact in New York goedkeurt, kwam geen concreet antwoord.

Dossier afsluiten

“Wat de N-VA dan als conclusie trekt, dat moet u aan N-VA vragen, maar ik heb echt geen behoefte meer om daarover nog dieper in detail te gaan”, reageert Peeters. “De lijnen zijn duidelijk, de premier gaat naar Marrakech en ik hoop dat dan heel dit dossier kan afgesloten worden.”

Ook de discussie over wie eventueel verantwoordelijk zou zijn voor de val van de regering, is Peeters beu. “Waar zijn we toch mee bezig? De lijn is duidelijk wat het pact betreft en laat ons het voor de rest bij het essentiële houden. Mensen verwachten dat ook van de politiek.”