Engeland geeft België het goede voorbeeld: gokreclame voortaan verboden tijdens voetbalmatch

De grootste Engelse gokkantoren hebben afgesproken geen televisiereclame meer te laten uitzenden tijdens voetbalwedstrijden. Die toegeving komt er na politieke druk aan de andere kant van het Kanaal. Zo geeft Engeland het goede voorbeeld aan België, waar gokreclame nog steeds bon ton is.

De afspraak tussen de grootste gokkantoren - zoals Bet365, Ladbrokes en Paddy Power - wordt gezien als een grote doorbraak in Engeland. Gokkantoren zijn er immers onlosmakelijk verbonden met het voetbal. Meer dan de helft van alle voetbalclubs uit de hoogste twee divisies hebben zelfs reclame voor een gokkantoor op hun truitje. Mogelijk is het schrappen van shirtreclame de volgende stap in het anti-gokbeleid.

Engeland geeft zo het goede voorbeeld aan de België, dat met hetzelfde probleem kampt. Een match in de hoogste klasse van ons voetbal bekijken staat gelijk met gokreclame: de Jupiler Pro League wordt immers gesponsord door Unibet. En van de zestien eersteklassers krijgen er maar liefst veertien geld uit de gokindustrie. Op het voorbije WK voetbal liet zelfs de VRT gokreclame toe.

Uitgerekend vandaag (donderdag, nvdr) wordt ook in het Vlaams Parlement gepraat over de inperking van gokreclame, op vraag van sp.a en Groen. De Pro League, die samen met Unibet preventiecampagnes bij spelers organiseert, steunt het idee om ook in België gokreclame op het open net te verbieden.

