Ouders naar de cel voor ondervoeding kinderen, “maar ze aten goed. We hebben nooit gemerkt dat ze te weinig kregen”

Mechelen / Lier - De correctionele rechtbank van Mechelen heeft donderdag een ouderpaar schuldig bevonden aan het opzettelijk onthouden van voedsel en verzorging aan hun toen anderhalf jaar oude tweeling. Ze kregen een celstraf van 18 maanden. De ouders menen zich niet bewust te zijn geweest dat ze hun kinderen te weinig voedsel gaven. Het koppel heeft nog twee oudere kinderen, twee maanden geleden werd hun vijfde kind geboren. Alle kinderen zijn momenteel geplaatst.

Het koppel uit Lier stond terecht voor het bewust ondervoeden en te weinig verzorgen van twee van hun kinderen. Toen de zwangere moeder in de zomer van 2017 naar het ziekenhuis moest omdat de baby in haar buik was gestorven, bracht het koppel hun tweeling van anderhalf jaar naar de crisisopvang. Daar werd vastgesteld dat de kinderen nauwelijks zes kilo wogen, terwijl een kind van die leeftijd bijna 12 kilo moet wegen.

De jongens konden ook niet zelfstandig rechtop zitten en vertoonden ontwikkelingsachterstand door verwaarlozing. In het ziekenhuis werd vastgesteld dat ze stevig ondervoed waren en daardoor een psychomotorische achterstand hadden. Ook de twee oudere kinderen van vier en vijf vertoonden tekenen van ontwikkelingsachterstand. Alle kinderen werden geplaatst.

De ouders, die deze zomer een vijfde kind kregen dat eveneens werd geplaatst, menen hun kinderen niet bewust te hebben ondervoed. “Ze aten zeer goed, dronken melk, aten fruitpap en we hebben nooit gemerkt dat ze te weinig kregen. We dachten dat ze wat trager waren omdat veel tweelingen wat achterstand hebben”, verklaarden ze.

Ook hun advocaat meent dat het koppel de kinderen niet bewust ondervoedde. “Het opzet ontbreekt in dit verhaal, die ouders deden hun best maar wisten niet beter. Ze hebben gefaald, dat is duidelijk, maar zij dachten zelf dat ze goed bezig waren.” Hij vroeg de vrijspraak maar daar ging de rechtbank niet op in.