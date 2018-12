Theo Francken (N-VA) is duidelijk: “België moet onder dat Migratiepact uit. We mogen daar geen deel van uitmaken voor de toekomst van onze kinderen”

“België moet onder dat pact uit”. Dat zegt Theo Francken donderdag aan VRT over het Migratiepact. “Wij mogen daar geen deel van uitmaken.”

Volgens Francken, N-VA staatssecretaris voor Asiel en Migratie, mag ons land absoluut niet onder het VN-Migratiepact vallen. “Dat is onze positie, ik wil niet dat België gevat is door dat pact. Ik wil geen enkel juridisch risico lopen.”

Dat Nederland en Denemarken het pact wél goedkeuren, mits toevoeging van een interpretatieve nota, vindt Francken geen goede zaak. “In Denemarken is daar het laatste woord nog niet over gezegd. En in Nederland is er een andere situatie. Maar ik ben het er niet mee eens. Ik denk dat ze met die interpretatieve nota niet wegkomen, juridisch. Ik denk dat ze het overschatten.”

Francken verwijst daarvoor naar het VN-Kinderrechtenverdrag. “We hadden toen heel veel opmerkingen en we hebben er toen een interpretatieve nota bij gezet. We zijn nu zoveel jaar later, en dat wordt constant juridisch aangehaald in de rechtbanken tegen de Belgische Staat als het gaat over repatriëren van gezinnen. En niemand praat nog over die interpretatieve nota. Het verleden geeft ons daarin toch weinig steun aan mensen die denken dat dat een goede piste is.”

“We mogen daar dus niet door gebonden zijn. We mogen daar geen deel van uitmaken; voor de toekomst van onze kinderen, van onze kleinkinderen, en voor ons Belgisch migratiebeleid. Want daar gaat het over, over wie we zijn als gemeenschap.”

“Voor mij is dit een kwestie van soevereiniteit, van grenzen, van legaliteit, van bescherming. Dat zijn heel fundamentele principes voor mezelf en mijn partij. Dit is heel fundamenteel. Dit raakt de kern van de zaak.”