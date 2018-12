Luie ex-international geeft toe: “Ik liet mijn vrouw in mijn plaats lopen in de voorbereiding”

De Duitser Stefan Kießling (34) heeft enkele maanden na zijn afscheid van het profvoetbal een grappige onthulling gedaan: hij liet zijn vrouw in zijn plaats lopen om het seizoen voor te bereiden. “Ze deed het zo goed dat niemand het in de gaten had”, lachte hij in het Duitse Sport Bild.

Met bijna 200 goals op het hoogste niveau in Duitsland is Kießling niet de eerste de beste. De rijzige aanvaller speelde jarenlang voor Bayer Leverküsen, voor wie hij zelfs in de Champions League raak trof. Hij kwam ook zes keer in actie als Duits international.

Maar ook internationals leggen niet altijd evenveel trainingsijver aan de dag. Zo deed Kießling een opvallende onthulling over zijn seizoensvoorbereiding aan Sport Bild. In die periode hoeven de voetballers zich niet dagelijks te melden op de club, maar worden ze tijdens hun vakantie wel nog geacht de nodige fysieke arbeid te verrichten aan de hand van een uitgestippeld loopschema.

“We kregen een hartslagmeter mee die onze looptochten bijhield”, vertelt hij. “Mijn vrouw is echter zeer sportief, en heeft de oefeningen voor mij gedaan op de hometrainer. Ze deed het zo goed dat niemand erachter is gekomen. In geen enkele voorbereiding heb ik alle looptrainingen zelf gelopen. Niet één keer.”

Inmiddels is Kießling aan de slag als assistent van sportief directeur Rudi Völler bij zijn oude club Bayer Leverküsen. We durven betwijfelen of ze daar zo tevreden zijn met het stichtende voorbeeld van de man die 444 officiële matchen speelde voor de club.