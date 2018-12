Sint-Annakerk wordt een Delhaize, met restaurant én wijnbar

Gent - Warenhuisketen Delhaize wil een supermarkt bouwen in de monumentale Sint-Annakerk. Het plan is donderdag door het Gentse schepencollege aangeduid als het beste van vijf ingediende herbestemmingsprojecten. De plannen kregen al de zegen van Gents bisschop Luc Van Looy.

Het Consortium Markthal, een samenwerkingsverband waar ook Delimmo (de vastgoedpoot van Delhaize) deel van uitmaakt, is donderdag aangeduid als voorkeursbieder.

“Dit wordt de allereerste supermarkt in een kerk in Vlaanderen”, zegt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver. “Wij vinden het een hele eer dat de stad Gent ons project heeft uitgekozen. Wij zullen de plannen dan ook uitvoeren met veel respect voor de omgeving. Bovendien wil het toeval dat de kerk gebouwd is in 1867, precies het jaar dat ook wij zijn begonnen.”

Delhaize stelde zich kandidaat omdat er in deze regio nog geen Delhaize-supermarkt is. De dichtstbijzijnde vestigingen staan in Ledeberg, aan Dok-Noord en aan de Watersportbaan.

Dit wordt geen supermarkt zoals een andere. “Het gaat meer om een markthal dan om een traditionele winkel met rekken en rayons”, zegt schepen Christophe Peeters (Open VLD). “Het was ook het enige van de vijf projecten dat rekening hield met de monumentale basiliekvorm van de beschermde kerk. Er zijn immers geen zijbeuken. Erfgoedzorg stond erop dat het volume behouden bleef en er niet met plateaus en verdiepingen werd gewerkt. De jury, die o.a. ook bestond uit de stadsbouwmeester, vond unaniem dit voorstel het beste van de vijf.”

Hoe de winkel er dan precies zal uitzien, is nog niet zeker. “Laat het ons erop houden dat het om de meest moderne en klantvriendelijke versie zal gaan die op dat moment zal bestaan”, zegt Roel Dekelver.

Het ontwerp is van de hand van Rik De Vooght Architecten in samenwerking met architectenbureau Bressers en One Plus Projects.

in september stelde Delhaize zijn nieuw supermarktconcept voor Foto: Delhaize

Kopen of pachten

Even opvallend is dat behalve de Delhaizewinkel er ook een nieuw restaurant komt in het huidige koor. “Met een aansluitend terras dat naar buiten zal lopen in de achtertuin”, aldus Peeters. “Op het doksaal is een wijnbar voorzien. Links en rechts van de kerk komen waarschijnlijk extra appartementen en een koffiebar. Rechts van het gebouw blijft een doorgang bestaan.”

De huidige kleine parking naast de kerk zou verdwijnen. Waar de toekomstige shoppers dan hun wagen moeten parkeren, valt nog te bekijken.

De deal is nog niet volledig afgerond. “Er moet nog onderhandeld worden over de prijs”, zegt Peeters. “Het is nog niet uitgemaakt of de kerk wordt verkocht of via een erfpachtopvereenkomst van 99 jaar ter beschikking gesteld. De Stad verkiest alvast het eerste.”

Het monumentale interieur van de kerk (hier bij een opvoering tijdens Odegand) met behouden blijven Foto: Dodi

In april deed het Gentse stadsbestuur een oproep voor herbestemmingsprojecten in de Sint-Annakerk, een uitdagend project omdat er uitgebreide restauratiewerken nodig zijn aan binnen- en buitenkant.

Ondertussen kan tegelijk begonnen worden met de inrichting van de winkel. Delhaize hoopt op de opening van de nieuwe markthal over ten laatste vijf jaar.

Anderzijds keurde het college vanmorgen ook de aankoop goed door de Stad van de Sint-Jozefkerk;, De kerk aan de Wondelgemstraat wordt door de Kerkfabriek verkocht voor 200.000 euro. Dat is minder dan de helft van de initiële som.