Leko over geruchten: “Wesley naar Arsenal? Hij kan het niveau aan”

Morgenavond opent Club Brugge speeldag 18 op Waasland-Beveren, maar vandaag ging het tijdens het wekelijkse perspraatje van Ivan Leko niet geheel onverwacht grotendeels over zijn goudhaantje Wesley. De Braziliaan al langer in de kijker bij Club Brugge. Afgelopen zomer besliste hij nog te blijven, maar na enkele goede prestaties en doelpunten in de Champions League zou nu ook Arsenal Wesley op zijn verlanglijstje gezet hebben. Engelse media melden dat de Gunners momenteel een bod van zo’n 17 miljoen euro voorbereiden.

Leko was niet verrast toen hij de vraag voorgeschoteld kreeg. “Er zijn slimme mensen genoeg binnen onze club die zo’n zaken behandelen en anticiperen op een mogelijk vertrek. Ik richt mij op Waasland-Beveren. Wat er gebeurt met Wesley, Vanaken, Dennis of Danjuma tijdens de transferperiode, daar hou ik mij niet mee bezig.”

Leko wou wel iets kwijt over het feit of het een slimme zet zou zijn van Wesley om deze winter al zijn toptransfer te scoren. “Kijk: de Premier League is een droom van elke voetballer. Ik zou ten eerste supertrots zijn moest dat morgen of over zes maanden gebeuren. Hij kan het niveau zeker aan. Ik ken hem heel goed na anderhalf jaar op training. Hij heeft alles om voor een topclub te spelen. Maar naast talent moet je ook elke dag hard werken op training. Maar puur op talent is hij in mijn korte trainerscarrière de beste die ik al heb getraind.”

Morgen wordt Wesley waarschijnlijk geflankeerd door één of meer jonkies in de ploeg bij Club. Door de blessures van Danjuma, Diatta, Dennis, Mata, Vlietinck, Cools, Vossen en Rezaei is het aanvallende compartiment onthoofd. Beloften Ngonge - vorige week prima debuut tegen Standard - en Fadiga zitten in de selectie. Ook Baiye en Openda, die aanvankelijk als beloften aan het seizoen begonnen, zitten in de kern.

“Dit is een erg specifieke situatie”, aldus Leko. “We hebben eigenlijk met vier beloften in de kern nu. We proberen om de beste spelers op het veld te brengen. Mijn beloftenspelers hebben kwaliteit en talent, maar het verschil tussen voetballen bij de beloften en de hoofdmacht van een topclub is natuurlijk enorm. Daarom was het goed dat we eens een week zonder midweekvoetbal hebben trainen met die jongens. Vooral naar automatismen en naar hogere intensiteit toe.”

“Ngonge heeft na één training met de A-ploeg getraind tegen Standard. Het was een pure gok. Daarom koos ik tegen Zulte Waregem nog niet voor een belofte, maar voor ervaring. Ik verwacht dat mijn beloften nu gewoon een goede mentaliteit en een goede inzet aan de bak brengen. Tijdens de minuten die ze krijgen, moeten ze alles geven. En dan is het aan anderen. We hebben spelers genoeg.”