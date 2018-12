Pelé: “Messi heeft maar één voet, doet steeds hetzelfde en kan niet koppen”

Veel voetbalkenners beschouwen Lionel Messi als één van de beste voetballers uit de geschiedenis, maar niemand minder dan de Braziliaanse legende Pelé (78) - algemeen beschouwd als de beste, of op zijn minst één van de beste voetballers aller tijden - veegt de vloer aan met die gedachte.

Pelé kreeg van de Braziliaanse krant Folha de Sao Paulo de vraag wat hij denkt van voetballers als Iniesta en Xavi, die zeggen dat Messi de beste speler in de geschiedenis is. “Ach, gek vind ik dat niet”, reageerde Pelé. “Het is ergens ook een kwestie van smaak. Er zijn mensen die denken dat Messi de beste ooit is. Maar hoe kan je iemand die goed kopt en tweebenig is vergelijken met iemand die slechts één voet heeft, maar één ding doet en niet kan koppen? Om iemand met mij te vergelijken, moet die speler met beide voeten goed kunnen trappen én ook kunnen koppen.”

Een archiefbeeld van Pelé. Foto: IMAGEGLOBE

Pelé noemt wel een landgenoot van Messi: Diego Maradona. “Voor mij was Maradona één van de beste spelers we ooit hebben gehad. Beter dan Messi, veel beter. En er waren ook Beckenbauer en Cruijff. Geweldige spelers ook.”

De Braziliaanse spits wordt door velen gezien als de beste, of toch één van de beste, voetballers aller tijden. Hij veroverde met de Goddelijke Kanaries drie wereldtitels, de eerste reeds toen hij amper 17 jaar oud was, en scoorde meer dan duizend goals in zijn carrière.