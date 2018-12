Onderzoekers weten hoe helikopter van eigenaar Leicester City crashte

De helikopter waarin van Leicester City- en OHL-voorzitter Vichai Srivaddhanaprabha en vier anderen eind oktober omkwamen, begon te tollen na een fout in de besturingsmechanismen. Dat maakte de dienst bekend die de crash onderzocht.

Op 27 oktober steeg de helikopter met Vichai Srivaddhanaprabha en vier anderen aan boord op vanop het veld van Leicester City. Op beelden is te zien hoe het toestel even klimt, maar hoe de piloot daarna de controle verliest en buiten het stadion crasht. Daarbij kwam iedereen in het toestel om, waaronder dus ook Vichai Srivaddhanaprabha. Zijn dood zorgde voor een schokgolf door het Engels voetbal, want onder zijn voorzitterschap had de kleine club in 2016 de Premier League gewonnen.

Volgens de Air Accident Investigation Branch (AAIB), dat de crash onderzocht, waren de pedalen van de piloot niet meer verbonden met de staartrotor. Daardoor draaide het toestel oncontroleerbaar rond en crashte het meteen. Hoe het kan dat de pedalen niet functioneerden, wordt nog onderzocht.

Beelden van de helikopter, vlak voor de fatale crash: