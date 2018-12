Man hoest letterlijk deel van zijn long uit

De longen uit het lijf hoesten, voor een man uit de Amerikaanse staat Californië is het bittere realiteit geworden. Hij was opgenomen in het ziekenhuis met hartkloppingen en hoestte daar vervolgens letterlijk een deel van zijn long uit.

Opgelet: dit artikel bevat een schokkende foto.

Chirurgen van het San Francisco Medical Center publiceerden een rapport over de casus in het gerenommeerde medisch tijdschrift New England Journal of Medicine. Daaruit blijkt dat de 36-jarige patiënt in het ziekenhuis belandde wegens chronisch hartfalen. Zijn hartklep was eerder al vervangen door een kunstmatige.

Tijdens zijn eerste opnameweek hoestte hij telkens bloed en slijm op. Dat resulteerde uiteindelijk in het ophoesten van een deel van zijn rechter bronchiën. Die luchtwegvertakking zorgt voor verdeling van ingeademde lucht in de longen.

Menselijke longen zijn te groot om door de luchtpijp te glijden. Daarom is het niet mogelijk om het orgaan volledig intact op te hoesten. De kans bestaat wel dat tijdens een hevige hoestbui een deel van de longen tussen de ribben wordt geduwd. Vervolgens kan het zo zijn dat dat deel naar buiten komt.

De man overleed uiteindelijk een week na de hevige hoestbui aan de complicaties van zijn hartfalen.