Neonazi’s willen dat prins Harry wordt doodgeschoten voor het trouwen met Meghan Markle: “Tot ziens, rasverrader”

Een groep Britse neonazi’s heeft opgeroepen prins Harry te vermoorden. De beweging eist de dood van de royal, omdat hij trouwde met Meghan Markle, iemand van “gemend ras”.

Sonnenkrieg Division, zoals de extreemrechtse beweging heet, zette een poster van prins Harry online waarop een pistool op diens hoofd wordt gericht. Het onsmakelijke beeld wordt vergezeld van de tekst “Tot ziens, rasverrader”. Op de voorgrond is nog een hakenkruis te zien. Aanleiding is het huwelijk van Harry met Meghan Markle. De Amerikaanse is de dochter van een blanke vader en een zwarte moeder.

De BBC deed wekenlang onderzoek naar de groep en ontdekte dat Sonnenkrieg Division het werk is van een jong gezelschap. Zo zou de oprichter de 21-jarige Britse universiteitsstudent Andrew Dymock uit Bath zijn. Hij ontkent echter iedere betrokkenheid.

Adolf Hitler en Charles Manson

Daarnaast zou de 17-jarige Oskar Koczorwoski uit Londen verantwoordelijk zijn geweest voor het verspreiden van propaganda. Koczorwoski heeft nog niet gereageerd, maar werd gesignaleerd met een trui van Atomwaffen Division, de Amerikaanse groep waarvan Sonnenkrieg Division een aftakking is. Atomwaffen Division verheerlijkt terrorisme en heeft als voorbeelden figuren als Adolf Hitler en seriemoordenaar Charles Manson.

De leider van de Amerikaanse extremisten, Brandon Russell, werd veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf toen er tijdens een politie-inval materialen in zijn huis werden gevonden om bommen mee te maken.

Donderdag werd bekend dat de politie zowel Dymock en Koczorwoski als ook een 18-jarige uit Portsmouth heeft gearresteerd op verdenking van terrorisme. De BBC heeft haar bevindingen overgedragen aan de autoriteiten.