Geld afhalen bij een andere bank? Dat kan tot 50 cent kosten. “Lees de kleine lettertjes goed”

Op 1 januari 2019 passen heel wat banken hun tarieven aan. Zo zullen houders van een gratis rekening bij ING voortaan 50 cent moeten betalen als ze geld afhalen bij een geldautomaat van een andere bank, meteen het hoogste tarief op de markt. “We volgen de evoluties in de sector”, klinkt het. Maar zijn er dan nog wel zichtrekeningen die echt volledig gratis zijn?

Wie klant is bij ING België, kreeg zopas meegedeeld dat er vanaf januari nieuwe tarieven gelden voor een aantal producten en dienstverleningen. Een daarvan is een extra kost voor eigenaars van de gratis zichtrekening Lion Account wanneer ze geld afhalen aan een geldautomaat van een andere bank.

Onder meer KBC en BNP Paribas Fortis deden het al langer, maar ING hanteert nu ook meteen het hoogste tarief: 50 cent per geldopname. “Twee maal per jaar wordt bekeken of de tarieven gewijzigd worden”, zegt woordvoerder Joëlle Neeb. “We volgen gewoon de evoluties die gelden op de markt.”

“Niet onlogisch”

Dat ING in de voetsporen van andere banken treedt, hoeft niet te verbazen. Maar is 50 cent niet erg veel? Bij KBC en Bpost bank geldt immers een tarief van 20 cent, bij BNP Paribas Fortis is het 10 cent per geldopname. “Om een duurzame bank te blijven en onze klanten en de economie te kunnen blijven ondersteunen, moeten we onze tarieven op gezette tijdstippen herbekijken”, aldus Neeb. “Dat is een individuele beslissing.”

Bij BNP Paribas Fortis, de grootste bank van ons land, vindt men de extra kost voor klanten die geen pakketrekening hebben (een rekening waarbij alle diensten inbegrepen zijn aan een maandelijks tarief, nvdr) een logische keuze. “We hebben het meeste aantal geldautomaten van ons land. Dat is telkens een erg dure investering, ook nadien nog qua onderhoud en veiligheid”, legt woordvoerder Hilde Junius uit. “Elke keer een niet-klant geld afhaalt bij een van onze bankautomaten, wordt die transactiekost tussen de banken zelf verrekend. Het is dus niet onlogisch dat we uiteindelijk hebben besloten om de niet-klanten laten betalen voor onze dienstverlening. Hoeveel dat precies is, kan een bank zelf bepalen. Dat is een commerciële beslissing.”

Banken onder druk

“De banken en de winstmarges staan onder grote druk”, klinkt het bij expert Niels Saelens van vergelijkingswebsite Bankshopper.be. “Onder meer door het beleid van de Europese Centrale Bank halen banken minder inkomsten uit de traditionele verdienmodellen en moeten ze proberen elders kosten te besparen. Zo moet je bij het merendeel van de banken tevreden zijn met een spaarrente van 0,11 procent, het wettelijke minimum in ons land.”

De digitalisering speelt eveneens een niet te onderschatten rol. Banken moeten aan een aantal Europese richtlijnen voldoen en inspelen op de noden van haar klanten, onder meer online bankieren. De laatste jaren pakten meer en meer banken dan ook uit met ‘gratis online zichtrekeningen’, zoals de Lion Account van ING. Maar kunnen we nog spreken van een gratis zichtrekening als je moet betalen voor een geldopname bij een andere bank?

Slechts twee banken écht gratis

“Zodra je geen maandelijkse bijdrage moet betalen aan je bank, wordt gesproken van een gratis rekening”, legt Saelens uit. “Volgens die redenering telt ons land 14 banken die een gratis rekening aanbieden, maar in de praktijk is dat niet zo.” Die zogenaamde gratis rekeningen gaan immers vaak gepaard met andere kosten of belangrijke beperkingen, bijvoorbeeld wanneer de klant toch eens een papieren overschrijving doet, gedrukte rekeninguitreksels opvraagt of bij een andere bank geld afhaalt.

In realiteit zijn er maar twee banken die volwaardige gratis diensten aanbieden: Deutsche Bank en Argenta. “Het blijven de beste banken op het vlak van gratis dienstverlening”, aldus Saelens. “Vooral Argenta is een goede speler voor het traditioneel bankieren via een gratis online zichtrekening en zet zich ook graag zo in de markt. Zij zullen niet snel extra kosten toevoegen.”

Vergelijking jaarlijkse bankkosten, volgens een studie van De Standaard en Spaargids.be:

Foto: De Standaard

Verdien geld aan uw bank

Wie geen graten ziet in bankieren zonder de aanwezigheid van een echt, klassiek bankfiliaal, kan ook terecht bij Keytradebank. Dat heeft geen bankkantoren, functioneert volledig digitaal en haalt zijn rendement uit beursorders. Als klant kan je er zelfs geld verdienen: Keytradebank bank betaalt 5 eurocent per verrichting die je doet met je zichtrekening. Hoewel daar wel enkele belangrijke regels aan verbonden zijn (zo gelden verrichtingen van of naar eenzelfde rekening niet), kan het wel wat opleveren.

Maar voor mensen die het gewoon zijn om geldzaken met hun bankier te bespreken en zelfs zo nu en dan een praatje slaan met de bankdirecteur, is een bank als Keytrade geen evidentie. Om nog maar te zwijgen van grootmoederlief die nog nooit een online transactie heeft verricht. “Puur digitaal bankieren, is niet voor iedereen weggelegd”, zegt Saelens. “Jongeren hebben weinig behoefte om naar een loket te gaan, maar worden dan weer overspoeld door alle online zichtrekeningen. En dat vergelijken is verre van eenvoudig. Mijn advies: lees altijd goed de kleine lettertjes.”