Kortrijk-speler Bennard Kumordzi openhartig na dopingschorsing door cannabis: “Ik zat zo diep dat gevolgen me niet konden schelen”

Bennard Kumordzi is terug bij KV Kortrijk nadat hij vijf maanden out was door een dopingschorsing. In oktober vorig jaar testte hij positief op Carboxy – THC, een niet-prestatiebevorderend middel dat echter wel op de dopinglijst staat. “Ik maakte een fout, dat is menselijk. Ik zat op dat moment mentaal diep, en moest met de gevolgen leven.”

Bennard Kumordzi startte in de match tegen Oostende op 24 november voor het eerst sinds zijn dopingschorsing in de basis. Sindsdien is hij weer incontournable, ook in de beker. “Die eerste minuten op het veld waren onbeschrijfelijk, mijn trainingsarbeid werd beloond.”

“Het hielp me mijn problemen vergeten”

Al in oktober vorig jaar werd hij betrapt op een verhoogde Carboxy-THC-waarde, wat op het gebruik van cannabis wijst. In mei werd hij veroordeeld tot vier maanden schorsing.

“Toen ik de feiten pleegde, zat ik heel diep. Wij Afrikanen denken altijd dat we geen hulp nodig hebben. Dat we mentaal zó sterk staan, dat we niet met een mental coach moeten praten over onze problemen. Maar ik beleefde een moeilijk jaar. Ik had net mijn moeder verloren toen mijn dochtertje in het ziekenhuis van Leuven lag. Dagelijks bezocht ik haar, waarna ik dan in Kortrijk trainde. Ik toonde het niet, maar ik had het heel lastig in die periode.”

En dus probeerde de verdediger zijn problemen op een andere manier te vergeten. “Ik had het punt bereikt dat het me allemaal nog maar weinig kon schelen, wat de mogelijke gevolgen ook konden zijn. Maar ik zat verkeerd en ik heb geleerd van mijn fouten. Vanaf nu zoek ik hulp als ik het nog eens moeilijk heb.”

Foto: VDB

Free Kumo

Zijn team Kortrijk toonde meteen begrip en steunde hem. “Ik zal de club dan ook voor altijd dankbaar zijn. Niet elk team zou zoiets doen, zeker niet op mijn leeftijd (Kumordzi is 33, nvdr.). Ook de coaches steunden me, en mijn ploeggenoten aanvaarden me meteen als volwaardig lid van het team toen ik terug was. Anastasiou (die begin vorig seizoen coach was bij Kortrijk, nvdr.) schreef me zelfs speciaal een persoonlijke brief om me te steunen. En dan waren er nog de Genk-fans, met het spanddoek: Free Kumo. Dat deed echt deugd. Ik voelde de steun van overal komen.”

“Ik ben geen cheater”

Kumordzi beseft wel dat zijn reputatie erdoor beschadigd is. “Maar ik ben geen cheater, absoluut niet. Ik ben er zelfs resoluut tegen. Daarom wil ik benadrukken dat het middel niet-prestatiebevorderend is. Ik wil daarmee niet zeggen dat ik geen fout begaan heb, want dat is sowieso het geval. Maar ik wil altijd clean winnen. Het was niet mijn bedoeling om mij te doperen. Ik speel voetbal zoals de regels voorschrijven. Je zal me nooit een speler van het veld zien schoppen. Zelfs op training wil ik altijd clean winnen.”

Sinds de uitspraak van zijn schorsing vocht Kumordzi dag in dag uit individueel terug, want trainen met het team mocht niet. “Ik sloeg geen enkele training over want ik wilde op mijn sterkst terugkomen. Ik heb er geen moment aan getwijfeld dat ik ooit terug op het veld zou staan. En nu het eindelijk zo ver is, wil ik alles geven.”