Spooroverwegen bleven in 2017 liefst 38.000 keer langer dan 10 minuten dicht door defect

In 2017 bleven overwegen van sporen 38.607 keer langer dan tien minuten gesloten als gevolg van een beschadiging of defect. Dat is meer dan de 32.478 gevallen uit 2016. In de eerste drie maanden van 2018 was dat al 10.385 keer het geval. Dat blijkt uit het antwoord van federaal minister van Mobiliteit François Bellot op een schriftelijke vraag van Caroline Cassart-Mailleux (MR).

“Een overweg kan na de doorrit van een trein gesloten blijven om de veiligheid van het spoor- en wegverkeer te verzekeren. Meestal gebeurt dat wanneer er een andere trein in aantocht is. De overweg kan echter ook dicht blijven doordat hij beschadigd is door derden of defect is. Het systeem is zodanig ontworpen dat de slagbomen in die uitzonderlijke situaties dicht blijven”, aldus Bellot.

Als de overweg verstoord is of langer gesloten blijft dan normaal, krijgt spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel na 10 minuten een melding die via een alarm in het seinhuis binnenkomt. “Er wordt in dergelijke gevallen onmiddellijk een bediende van Infrabel ter plaatse gestuurd”, aldus de minister die voorts benadrukt “dat weggebruikers in geen geval een gesloten overweg mogen oversteken”.