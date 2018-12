Robot laat anti-berenspray los in warenhuis Amazon: 24 werknemers in het ziekenhuis

Ook robots kunnen al eens een foutje maken. Dat is woensdag gebleken in een warenhuis van Amazon in New Jersey. 24 medewerkers van de webwinkelgigant moesten naar het ziekenhuis nadat hun ijzeren collega verkeerdelijk een gaatje in een bus anti-berenspray had geprikt. De bus bevatte onder meer een concentratie van capsaïcine, een stof die onder meer in chilipepers voorkomt.

De robot had goede bedoelingen. Hij wilde de spray gewoon oprapen nadat die van een van de rekken gevallen was. Daarbij werd de bus echter geperforeerd, waardoor de inhoud de lucht ingespoten werd. 24 werknemers die in de buurt waren, werden naar het ziekenhuis gebracht.

“Uit voorzorg”, aldus Amazon in een persbericht. “Iedereen zal normaal gezien het ziekenhuis snel weer mogen verlaten. We gaan nu een intern onderzoek beginnen: de veiligheid van onze medewerkers is altijd een topprioriteit voor ons.”