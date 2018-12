VIDEO. Kartonpers vat vuur, supermarkt geëvacueerd

Temse - In Temse is donderdagochtend de vestiging van supermarktketen Lidl ontruimd na een brand. Die was ontstaan aan een kartonpers naast het magazijn van de winkel. Er was rookontwikkeling in het magazijn en het brandalarm ging af.

Een dertigtal aanwezige klanten en personeelsleden moest de winkel verlaten. Twee personeelsleden liepen een lichte rookintoxicatie op en werden voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Het winkelgedeelte zelf liep geen schade op. Maar een lading pas gebakken bakkerijproducten in het magazijn waar ook de bakkerij gevestigd is, moest wel vernietigd worden omdat ze in de rook lagen.