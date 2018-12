Op 24 oktober, zeven weken nadat ze bevallen was van een dochtertje, overleed Stefanie Dequirez (33) aan een trombose. Ter nagedachtenis van de jonge mama organiseert haar man Lorenzo Bruyneel Ride4Stefanie, een fietstocht ten voordele van BiJeVa vzw.

“Op 19 oktober was ik 's avonds laat als militair aan de slag op de NAVO-top in Brussel. Rond 23 uur kreeg ik een laatste sms van Stefanie dat ze ging slapen, met een hartje. Drie uur later ...