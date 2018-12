Red Flames oefenen in april tegen grootmacht Verenigde Staten

De Belgische nationale voetbalvrouwen spelen op 7 april volgend jaar een oefeninterland tegen de Verenigde Staten, de nummer 1 op de FIFA-ranking en huidige wereldkampioen. De Red Flames werken op dat moment een stage af in de VS.

De Belgische voetbalbond KBVB maakte donderdag het voorjaarsprogramma voor 2019 van de Flames bekend. Het jaar begint voor het team van bondscoach Ives Serneels met een winterstage in het Spaanse Murcia (14-21/01). Daar staan de oefenpartijen tegen Spanje (17/01) en Ierland (20/01) op de agenda. Naast de A-kern zullen ook enkele ‘High Potentials’ de stage in Murcia vervoegen, jonge speelsters die volgens de technische staf de kwaliteiten hebben om het ooit tot A-international te schoppen.

Van 25 februari tot 7 maart nemen de Belgen deel aan de Cyprus Women’s Cup. Het is de vierde Belgische deelname. Vorig jaar haalden de Flames de vijfde plaats op het toernooi.

De maand nadien, van 2 tot 8 april, trekken Tessa Wullaert en co naar Los Angeles op oefenstage. Hoogtepunt wordt op 7 april een friendly in het Banc of California Stadium tegen de VS, in het vrouwenvoetbal een absolute grootmacht. “Die wedstrijd is een beloning voor alle speelsters, ze hebben er jaren voor gewerkt”, reageert bondscoach Serneels. “Ik heb wel even moeten knijpen toen ik de e-mail kreeg. Later had ik het geluk om de bondscoach persoonlijk te kunnen zien. Die bevestigde dat het geen grap was en dat ze er naar uitkijken om ons in de VS te ontvangen. We moeten eerlijk zijn, vijf jaar geleden denk ik niet dat zij ons gevraagd zouden hebben om een oefeninterland te spelen.”

Tussendoor, op 22 februari, kennen de Flames hun tegenstanders voor de kwalificatiecampagne voor het EK van 2021. Die wedstrijden starten in het najaar van 2019.