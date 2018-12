Code geel voor rukwinden: “Wees waakzaam”

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) waarschuwt vrijdagnamiddag voor een code geel voor wind. De rukwinden kunnen oplopen tot 80 kilometer per uur, wat plaatselijk voor overlast of schade kan zorgen.

Vrijdag begint de dag grijs en is het eerst op wat licht gedruppel na droog. Nog voor de middag bereikt een actieve regen- en buienzone de kust om vervolgens van west naar oost over het land te trekken. In de loop van de namiddag wordt het droger in het westen met ook opklaringen. De maxima liggen tussen 8 en 12 graden.

De wind waait vrij krachtig en aan zee soms krachtig. De rukwinden kunnen oplopen tot 80 kilometer per uur. Het KMI waarschuwt voor een code geel: “Er wordt veel wind verwacht waarbij plaatselijke overlast of schade mogelijk is. Het verkeer kan enige hinder ondervinden. Wees waakzaam”, klinkt het.

Foto: KMI

Zaterdag is het wisselvallig met veel wind en geregeld perioden van regen of buien, vooral in het zuidoosten. Tussendoor zijn er ook opklaringen. De temperaturen bereiken waarden tussen 6 graden in de Ardennen en 11 graden in het westen. Er staat een vrij krachtige tot aan zee krachtige wind uit het zuidwesten tot westen.

Ook op zondag verwachten we nog geregeld buien, die plaatselijk fel kunnen zijn en eventueel vergezeld kunnen zijn van een onweer. Na de passage van een storing ruimt de wind naar het noordoosten. De maxima liggen tussen 6 en 10 graden.

Maandag en dinsdag neemt de buienneiging geleidelijk aan af. De kans op enkele buien is dan het grootst in de oostelijke landshelft. Op het reliëf kan er dan winterse neerslag vallen. De maxima schommelen rond 3 graden in de Ardennen en 8 graden in het westen.

Woensdag en donderdag wordt het waarschijnlijk bewolkt, maar grotendeels droog. Het wordt iets koeler, met ’s nachts op sommige plaatsen lichte nachtvorst en overdag maxima rond 4 graden in het centrum.