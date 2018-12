Nieuw toptalent bij FC Barcelona: 19-jarige Riqui Puig debuteert met assist en krijgt lof van “verbouwereerde” Messi

FC Barcelona heeft een nieuw toptalent uit de eigen jeugd ontdekt. Gisteren debuteerde de 19-jarige Riqui Puig in Camp Nou en gaf meteen een assist. Lionel Messi was eerder al “verbouwereerd” door wat ‘de nieuwe Andres Iniesta’ op training liet zien.

Riqui Puig mocht na 55 minuten invallen in de 4-1-zege tegen derdeklasser Leonesa in de Copa del Rey. Hij maakte een goede indruk en bekroonde zijn invalbeurt met een subtiele assist bij het vierde doelpunt.

“Ik kwam voor het eerst naar het Camp Nou toen ik drie jaar oud was en toen beeldde ik me in hoe het zou zijn om hier te spelen”, reageerde hij achteraf. “Dit is een heel speciale dag.”

Foto: EFE

Achteraf kreeg de tiener niets dan lovende commentaren. Eerder had Lionel Messi al toegegeven “verbouwereerd” te zijn door wat Puig op training liet zien. Maar ook Luis Suárez en Iniesta - met wie hij naar verluidt veel overeenkomsten heeft - waren eerder al onder de indruk.

Riqui Puig with Messi at today's training. pic.twitter.com/293Iyte0qw — La Masia (@Youngcules) 2 april 2018

Op zijn veertiende verliet Puig zijn (Catalaanse) jeugdploeg Jàbac Terrassa en trok hij naar La Masía, het befaamde opleidingscentrum van FC Barcelona. Daar werd al snel duidelijk dat zijn DNA perfect overeenkwam met dat van de club: de middenvelder leest het spel, raakt nooit in paniek en kiest altijd de juiste optie. In de voorbereiding op het seizoen mocht hij al eens meespelen tegen AC Milan en verbaasde toen de Italiaanse coach Gennaro Gattuso: “Het is een spektakel om spelers zoals hem te zien spelen. Hij heeft een kindergezicht maar leest het voetbal perfect.”

Ondanks aanbiedingen wilde Barcelona hem deze zomer niet uitlenen, vertelt zijn vader in Marca. “Hij heeft hier hard voor gevochten maar in het eerste elftal blijven is het moeilijkste”, aldus Carlos Puig .”Hij moet blijven doen wat hij doet. Het belangrijkste is om met beide voeten op de grond te blijven en nederig te blijven. Wat hij nu moet doen is blijven spelen met het B-team en daar blijven vechten, want dan krijgt hij wel een telefoontje van het eerste team. We moeten hem nu met rust laten, hem zijn eigen weg laten zoeken.”

Eén nadeel: zijn studies verlopen niet zoals zijn ouders zouden willen. “Vorig jaar zette hij zijn carrière voorop en moest hij school verlaten. Maar bij Barcelona zorgen ze ervoor dat ze niet in de bubbel leven waar veel voetballers in leven. Hij woont nog steeds thuis, zodat hij de relatie met zijn broers kan onderhouden.”