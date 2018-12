Jonge Belg Omeonga verslikt zich met Genoa in derdeklasser na knotsgek bekerduel in Italië

Genoa, met onze landgenoot Stephane Omeonga in de rangen, nam het donderdagavond in de Italiaanse beker op tegen Entella, nummer vijf in de Italiaanse derde klasse. De 22-jarige Omeonga, tevens actief bij de Rode Duivels U21, speelde 82 minuten mee en zag zijn ploeg na een dolle 3-3 en een strafschoppenreeks ten onder gaan. Opvallend: alle doelpunten van de thuisploeg werden vanop de stip gescoord.

In het openingskwartier domineerde de thuisploeg de debatten. Na elf minuten had de Entella-doelman een mirakelsave in petto op de inzet van Gianluca Lapadula. Tien minuten later kreeg Genoa het deksel op de neus: Simone Icardi vuurde vanop rechts een bal af die het midden hield tussen voorzet en schot, maar wel tegen de netten vloog. De bezoekers tegen de gang van het spel in op voorsprong.

Maar de thuisploeg knokte zich weer in de match: Krzysztof Piatek ging zeven minuten later neer in de zestien van de tegenstander, kreeg de strafschop mee en zette die met succes om. Genoa nam het commando weer over, maar beet zijn tanden stuk op een opperbeste Entella-doelwachter. Aan de rust noteerden Omeonga en zijn ploegmakkers 8 doelpogingen tussen de palen, versus één van de derdeklasser.

Hetzelfde spelbeeld in de tweede helft: éénrichtingsvoetbal van Genoa, maar dat resulteerde niet meteen in doelrijpe kansen. In de 82e minuut mocht Omeonga gaan rusten, net voordat de dolle slotfase losbarstte. Entella kwam weer op voorsprong, en weer was Icardi de doelpuntenmaker. De 22-jarige Italiaan rondde een tegenaanval van de derdeklasser netjes af. Amper drie minuten later stonden de bordjes weer in evenwicht toen Piatek een tweede elfmeter scoorde.

Verlengingen moesten dus uitsluitsel brengen, en daarin kwam de thuisploeg dankzij een derde strafschop in de 110e minuut voor het eerst in de match op voorsprong. Genoa leek op een 3-2 zege af te stevenen, tot Krisztian Adorjan in de blessuretijd alsnog de 3-3 maakte. In de daaropvolgende strafschoppenreeks trok Entella na 16 penalties aan het langste eind. De derdeklasser stoot door naar de 1/8e finales.