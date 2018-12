Marvin Ogunjimi heeft nieuwe club beet: akkoord met Lierse Kempenzonen

Marvin Ogunjimi speelt het komende anderhalf seizoen bij Lierse Kempenzonen, in de eerste amateursklasse. De 31-jarige aanvaller was de voorbije tien dagen op proef bij de Pallieters en liet er een goede indruk. De technische staf zette donderdagavond het licht op groen om de prille dertiger binnen te halen.

De voormalige Rode Duivel was het laatst aan de slag bij Saigon FC, maar keerde eind oktober terug naar ons land. Ogunjimi sprak zijn wens uit om dichter bij zijn familie te voetballen. De spits trainde mee met Lierse Kempenzonen in de hoop er de technische staf te kunnen overtuigen. Die zette donderdagavond het licht op groen om de prille dertiger binnen te halen.

“Ik kwam de voorbije anderhalve week in een warme en familiale omgeving terecht, waar ik me meteen thuis voelde”, verklaart Ogunjimi. “Daarnaast is de omkadering bijzonder professioneel en schuilt er flink wat talent in de spelersgroep van Lierse. Het is mijn ambitie om de groep iets bij te brengen en het hoogst haalbare te bereiken.”

De 31-jarige Marvin Ogunjimi is pas vanaf januari inzetbaar bij de Lierenaars en zou in principe zijn debuut kunnen maken op zaterdag 12 januari in de uitmatch bij Dender.