22-jarige Erasmusstudente komt om het leven na ongeval in ons land

Een 22-jarige Erasmusstudente uit Mexico is woensdagavond om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Doornik. De jonge vrouw, een studente kinesitherapie, was al sinds 2014 in ons land.

Het ongeval vond woensdagavond rond 17.30 uur plaats in de rue des Crupes in de Doornikse deelgemeente Mont-St-Aubert. De studente was net uit de bus gestapt toen ze haar tocht naar huis te voet voortzette. Ze was echter volledig in het zwart gekleed en er zijn geen aparte trottoirs in de straat. De automobilist, een 80-jarige buurtbewoner, sloeg vanuit de chemin des Bannis de straat in, maar merkte de vrouw te laat op en kon een botsing niet meer vermijden.

Het slachtoffer kwam door de klap in een nabijgelegen veld terecht. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden alleen het overlijden van de jonge vrouw vaststellen. De bestuurder bleek niet onder invloed en reed ook niet te snel.