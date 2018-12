Peeters of Beke? Linda De Win toont duidelijk wie voor haar belangrijkst is

Het was een dag van politieke hoogspanning. En die spanning voelde ook Linda De Win, verslaggeefster van Villa Politica. Tijdens de schorsing van de zitting probeerde zij enkele reacties los te weken bij de politici. Al was het voor haar niet eender wie de uitleg gaf. Dat liet ze duidelijk zien toen na Kris Peeters (CD&V) ook plots Wouter Beke (CD&V) buiten kwam. Ze zette de achtervolging meteen in en schoof Peeters subtiel aan de kant.