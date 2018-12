Voorbestemd om de machtigste politicus van Europa te worden. Wie wordt de nieuwe Merkel?

In Hamburg wordt vandaag een historische thriller beslecht, toch volgens de Duitsers. Wie wordt verkozen tot de opvolger van Angela Merkel als CDU-partijvoorzitter? Wie zet zich aan het roer van de grootste partij van Duitsland, en wordt potentieel de machtigste m/v van Duitsland en bij uitbreiding Europa? En zo wordt de verkiezing ook ver buiten de Duitse grenzen met veel aandacht gevolgd. Want met de keuze van de persoon, wordt meteen ook een marsrichting gekozen. Kiest de CDU voor het voortzetten van het centrumbeleid, of voor een flinke stap terug naar de conservatieve roots?