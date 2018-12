Ook dé N-VA-gemeente van Vlaanderen is verdeeld over het Migratiepact: “Dat ze het oplossen, punt”

Dessel -

Geen gemeente waar ze in oktober zo massaal N-VA stemden als Dessel, in de diepe Kempen. Toch, ook hier zijn ze niet eendrachtig over het hobbelparcours van de partij de afgelopen week. Van: “Die lelijke campagne, dat was toch iets te ­extreem.” Tot: “Dat ze maar voet bij stuk houden. Zodat er in Marrakech juist niets getekend wordt.”