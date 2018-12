Wesley over interesse van Arsenal: “Normaal blijf ik tot juni bij Club Brugge, maar we moeten afwachten”

Arsenal is een van de ­Engelse clubs die interesse heeft in Wesley Moraes. Het nieuws circuleerde gisteren in Britse media en werd ons bevestigd. Club Brugge gaat in januari alvast op zoek naar een nieuwe ­targetspits die de 22-jarige Braziliaan moet opvolgen.

Het was een kwestie van tijd vooraleer Wesley opnieuw buitenlandse interesse zou opwekken. Deze zomer was er al een bod van ­Lazio, maar toen wist Club de Braziliaan nog te verleiden met een nieuw contract en het vooruitzicht in de Champions League te spelen. Enkele dagen voor het laatste CL-duel tegen Wesleys ex-club Atlético lekte in Britse media uit dat Arsenal-manager Unai Emery een oogje heeft op de balvaste aanvaller. Concreet werd er nog niet gesproken, maar onze redactie kreeg de bevestiging dat de Londense club Wesley actief aan het scouten is. Ook andere Engelse clubs kennen de Braziliaan.

Wesley zelf blijft rustig onder de belangstelling. “Het was niet simpel om een bod van een club als Lazio te weigeren, maar ik wist dat het beter was voor mij. Ik hou van Club Brugge en kreeg hier de kans me te ontwikkelen”, zei hij. “Normaal gezien blijf ik tot in juni, maar we moeten afwachten. Ik blijf hier zolang ik kan.”

Leko maakt zich (nog) geen zorgen

In principe is overeengekomen dat Wesley dus tot in de zomer blijft, maar een topbod in januari kan de kaarten door mekaar schudden. Volgens de krant The Sun zou Arsenal een bod kunnen uitbrengen van 15 miljoen pond (16,8 miljoen euro), maar dat bedrag werd ons niet bevestigd.

Club-trainer Ivan Leko zei gisteren dat hij zich geen zorgen maakt. “Wat er in januari zal gebeuren met Wesley, Van­anaken, Danjuma of anderen is momenteel niet relevant voor mij”, zei hij. “We hebben hier genoeg slimme mensen die anticiperen op een mogelijk vertrek van iemand. De Premier League, Arsenal of Tottenham: dat is de droom van elke speler in de Jupiler Pro League. Ik zou natuurlijk supertrots zijn als morgen, over zes maanden of over twee jaar een van mijn spelers die stap kan zetten.”

Leko gelooft dan ook dat Wesley de kwaliteiten voor de Premier League heeft. “Ik geloof absoluut dat hij het niveau aankan. Na anderhalf jaar ken ik hem heel goed. Hij is niet alleen een talent, hij is ook iemand die elke dag hard werkt en mentaliteit toont op training. Puur op basis van talent is hij in mijn trainerscarrière de beste die ik al heb gecoacht.”

Versterking

Een vertrek in januari of juni: Club Brugge kijkt alvast uit naar een grote targetspits. Een creatieve vleugelverdediger – eentje die past in het ­systeem van Leko – en een uitvoetballende centrale verdediger – al even ­belangrijk in het systeem-Leko – zouden eveneens op het verlanglijstje staan. Club keek ook uit naar een nummer tien en naar een box-to-box-middenvelder, maar dat laatste profiel zou kunnen opgevangen zijn door de plotse ontbolstering van Sofyan Amrabat.