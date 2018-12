Anderlecht duwt omstreden Vranjes en tegenvallende Milic naar de uitgang

Ognjen Vranjes traint weer na zijn ­adductorenblessure, maar of hij nog een toekomst heeft bij Anderlecht, is een andere vraag. Paars-wit zoekt deze winter zowel een rechts- als een linksvoetige verdediger en staat zeker niet afkerig tegenover een vertrek van Vranjes en Antonio Milic.

Vranjes heeft het vooral verkorven door te dwepen met supportersgeweld en door zijn fascistische tattoo, terwijl Milic de verwachtingen niet echt inlost. Voor die eerste wordt gehoopt op een oplossing in Rusland of Turkije, Milic werd al gelinkt aan Italiaanse clubs.

Musona niet erg gelukkig

Overigens is ook Knowledge Musona niet erg gelukkig meer. De Zimbabwaan staat zelfs open voor een ­terugkeer naar zijn ­ex-ploeg KV Oostende. Maar of de kustploeg dat ziet zitten en of dat financieel mogelijk is, is nog afwachten.