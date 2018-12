Makelaarsvakbond geeft aftrap, wij stelden ze meteen zes prangende vragen

Twee maanden lang werd er vooral over hen gepraat, nu stappen ook de voetbalmakelaars als één front naar voren. 22 van hen verenigden zich in de Belgian Federation of Football Agents en stelden zich voor aan het grote publiek. Wij stelden CEO Nenad Petrovic, voorzitter Jesse De Preter en ondervoorzitter Patrick De Koster zes prangende vragen. “Soms wordt er vergeten dat er 23 mensen in verdenking zijn gesteld en dat daarbij maar acht makelaars zijn.”