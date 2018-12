Kevin De Bruyne is nog niet wedstrijdfit na de knieblessure die hem al sinds begin november van de velden houdt.

De Rode Duivel had gehoopt zijn comeback te maken in de Champions League-wedstrijd tegen Hoffenheim volgende week, maar hij moet zijn terugkeer met minstens een week uitstellen. Vermoedelijk maakt hij ten vroegste rond Kerstmis zijn rentree bij City. De prognose begin november luidde vijf à zes weken onbeschikbaarheid. Uiteindelijk zal De Bruyne bijna twee maanden out zijn geweest.