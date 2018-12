CLUBNIEUWS. Brugse ziekenboeg blijft goed gevuld, AA Gent maakt 5 miljoen euro winst

Landskampioen Club Brugge trapt vanavond de achttiende speeldag in de hoogste voetbalklasse op gang. Blauw-zwart trekt zonder 8 geblesseerden maar wel met 4 beloften naar de Freethiel voor een duel met de rode lantaarn. AA Gent heeft het voorbije boekjaar dan weer 5 miljoen euro winst gemaakt.

CLUB BRUGGE. Zonder 8 geblesseerden, wel met 4 beloften

De ziekenboeg van Club Brugge blijft goed gevuld: Danjuma, Diatta, Dennis, Mata, Vlietinck, Cools, Rezaei en Vossen zijn allemaal out voor de verplaatsing naar Waasland-Beveren. Daarom neemt Ivan Leko vier beloften mee: Ngonge, Fadiga, Openda en Baiye. “Het is een erg speciale situatie”, aldus de Club-coach. “Ze zijn erbij omdat we veel geblesseerden hebben, maar het is niet de bedoeling dat ze hier zomaar wat gaatjes komen opvullen. Ook voor hen ligt de lat hoog en moeten we kritisch zijn.”

Cyril Ngonge start vanavond – na zijn gesmaakte invalbeurt tegen Standard – zelfs in de basis. Hij zal postvatten op de linkerflank. “Waarom ik hem nog niet tegen Zulte Waregem bracht? Omdat ik toen voor ervaring koos”, klonk het nog bij Leko. “Zijn inbreng tegen Standard was eigenlijk een gok, want hij had nog maar één keer met de groep getraind.”(jve)

AA GENT. 5 miljoen euro winst

AA Gent heeft het voorbije boekjaar 5 miljoen euro winst gemaakt. Dat blijkt uit de jaarrekening voor de periode van 1 juni 2017 tot 30 juni 2018. AA Gent kon nochtans niet rekenen op inkomsten uit Europees voetbal, maar het haalde wel 26 miljoen euro aan transferinkomsten binnen.

Uitgaande zomertransfers zoals die van Kenny Saief (Anderlecht), Samuel Gigot (Spartak Moskou) en Stefan Mitrovic (Strasbourg) werden nog afgerond voor het afsluiten van het boekjaar.(vdm, dits)