“Trump kiest voormalig Fox-anker als nieuwe VN-ambassadeur”

President Trump zal Heather Nauert voordragen als nieuwe Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties. Dat bevestigen verschillende bronnen aan persagentschap Bloomberg. Nauert is momenteel woordvoerster bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Heather Nauert (48) is een verrassende keuze als opvolgster voor Nikki Haley, die in oktober aankondigde eind dit jaar haar functie neer te leggen. Voordat Nauert in april 2017 bij Buitenlandse Zaken aan de slag ging, had ze weinig ervaring met buitenlands beleid en diplomatie. Ze werkte enkele jaren als anker en journaliste voor Fox News en was ook te zien in het door Trump veelbekeken “Fox and Friends”.

Nauert zou volgens Bloomberg het vertrouwen van buitenlandminister Mike Pompeo gewonnen hebben, nadat ze door zijn voorganger Rex Tillerson uit het kransje met vertrouwelingen was geweerd. Vorig jaar zou ze naar verluidt op het punt gestaan hebben op te stappen bij Buitenlandse Zaken, maar het Witte Huis vroeg haar te blijven. Ze is bovendien bevriend met Ivanka Trump en haar man Jared Kushner.

Heather Nauert en buitenlandminister Mike Pompeo Foto: REUTERS

Bij Buitenlandse Zaken schroefde Nauert het ritme van de persbriefings terug van dagelijks naar ongeveer wekelijks. Ze kreeg kritiek toen ze in oktober, na de moord op journalist Jamal Khashoggi, de buitenlandminister naar Saudi-Arabië vergezelde. Tijdens die crisismissie poseerde ze lachend op Instagram.

Als president Trump Nauert voordraagt voor de VN-job, moet de Amerikaanse senaat daar eerst nog mee instemmen.