Standard Femina en Anderlecht moeten gestaakt duel opnieuw spelen

Brussel - Het sportcomité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft woensdag beslist dat het duel tussen Standard en Anderlecht in de Super League vrouwenvoetbal herspeeld moet worden. Beide clubs moeten ook 1.500 euro boete ophoesten.

De competitiewedstrijd tussen Standard Fémina en Anderlecht in Angleur van 17 november werd bij een 0-1 tussenstand stilgelegd, nadat rellen waren uitgebroken tussen amokmakers van beide ploegen. De match werd op 25 minuten van het einde definitief gestaakt toen mannen in bivakmutsen het veld bestormden. Supporters raakten daarbij slaags met elkaar.

Het sportcomité kon beslissen om geen van beide ploegen punten toe te kennen, maar deed dat niet. Het bevoegde disciplinaire comité voor vrouwenvoetbal sprak zich niet uit over een verantwoordelijkheid. Ook bijkomende voorzorgsmaatregelen worden niet aangeraden of opgelegd. De wedstrijd wordt ook niet op neutraal terrein afgewerkt, maar gewoon opnieuw in Luik.

Zowel Standard als Anderlecht kunnen nog in beroep gaan tegen het vonnis.