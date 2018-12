Migratiepact dreigt regering te laten vallen, maar staat vrijdag niet op agenda (in tegenstelling tot de autohuur van de politie)

Brussel - Na het lange Kamerdebat van donderdag over het VN-migratiedebat, is het uitkijken naar de ministerraad en de aansluitende vergadering van het kernkabinet vrijdag. De vraag rijst of het pact, dat de doodsteek van de regering lijkt te worden, überhaupt ter sprake zal komen. De splijtzwam van de regering staat namelijk niet op de agenda, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de bescherming van het beroep auto-expert en de autohuur van de politie.

De stellingen binnen de meerderheid over het migratiepact liggen vast en werden donderdag door de goedkeuring van de resolutie in het parlement - en zeker tijdens het debat - extra benadrukt. MR, Open VLD en CD&V willen dat de regering het pact goedkeurt, terwijl N-VA het naar de prullenmand wil verwijzen. Premier Charles Michel bevestigde donderdag dat hij naar Marrakesh zal gaan, maar voor de Vlaams-nationalisten kan hij daar niet het standpunt van de regering verkondigen.

LEES OOK.De crisis live op tv: gescheld, venijnige verwijten, drama en politiek theater, maar op het eind verandert er niets

Maandag Marrakech op agenda

De partij haalt aan dat de goedkeuring van het pact nooit formeel is gepasseerd binnen de ministerraad, en dat de premier dus grondwettelijk niet in naam van de regering kan praten. Liberalen en christendemocraten betwisten die lezing en benadrukken dat het thema de voorbije maanden wel degelijk op het politieke niveau is gelicht.

Maandag staat de bijeenkomst in Marrakech op de agenda. De ministerraad die om 10.00 uur geprogrammeerd staat, zou dan de kans bieden om het pact op de agenda te plaatsen. Donderdagavond was dat nog niet het geval, al kan een of andere partij beslissen dat het punt wel aan de orde moet zijn.

Met deze zaken houdt de regering zich vrijdag onder meer bezig:

•Digitalisering van het wetenschappelijk en cultureel patrimonium van de federale wetenschappelijke instellingen en het Koninklijk Belgisch Filmarchief

•Wijzigingen aan de wet tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert

•Raamovereenkomst voor de huur van berlines en SUV voor de federale politie

•Veiligheidsbelangen bij overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied

•Verplichtingen omtrent verwerking van passagiersgegevens opgelegd aan vervoerders en reisoperatoren - Tweede lezing

•Onderhoud van de veiligheidssystemen van de Koninklijke Domeinen

•Wijziging van de benaming van het kanton Neerpelt in Pelt op het niveau van de hoven en rechtbanken

•Overstap van Persopoint naar de loonmotor van de RSZ bij het Instituut voor gerechtelijke opleiding

•Eensluidend advies over het ontwerp van besluit van de Duitstalige Regering over beroepsopleidingen voor werkzoekenden

•Modernisering van het Verkeersreglement