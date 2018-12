Brasschaat - Op de Essensteenweg in Brasschaat is een vrachtwagen met varkens gekanteld. De hulpdiensten zijn ter plaatse om de varkens over te laden in een andere vrachtwagen.

Verscheidene dieren zouden de klap niet overleefd hebben. Er is een dierenarts ter plaatse die zich over de gewonde varkens ontfermt.

Er is heel wat verkeershinder op de Essensteenweg, die in beide richtingen is afgesloten. Die hinder kan nog wel even aanhouden. De rijbaan blijft wellicht tot 12 uur vanmiddag afgesloten.