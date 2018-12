Grondwetspecialist: “Nog nooit gebeurd dat partij met fundamentele bezwaren in regering blijft zitten”

De politieke patstelling is totaal. Premier Charles Michel liet donderdagavond in de Kamer verstaan dat hij naar Marrakech gaat. Ondertussen blijft coalitiepartner N-VA faliekant tegen het migratiepact en blijft de regering gewoon zitten. Ongezien, stelt grondwetspecialist Christian Behrendt: “Als u fundamenteel bezwaar heeft tegen het beleid van de regering, dan dient u ontslag in.”

“Ik ga naar Marrakech en ik respecteer de grondwet. De grondwet is geen vodje papier.” Dat zei Michel donderdagavond in de Kamer. Het bleef echter onduidelijk of de premier nu in naam van de regering het migratiepact gaat goedkeuren. Het lijkt erop dat Michel zijn voortstrompelende ploeg op de been wil houden en dus N-VA, dat weigert uit de regering te stappen, niet te veel voor het hoofd wil stoten.

Grondwetspecialist Christian Behrendt. Foto: put

Grondwetspecialist Christian Behrendt gaf in ‘De Ochtend’ op Radio 1 duiding bij de vage speech. “Er is in de grondwet een grondwettelijke vereiste van consensus. Dat betekent dat er in de ministerraad een consensus moet zijn voor een beslissing. Als die consensus er niet is, kan de beslissing niet genomen worden. Maar natuurlijk is die consensus geen trofee die je voor de eeuwigheid kan binnenhalen. De grondwet is ook een instrument dat iedereen op een bepaald moment verplicht om tot een oplossing te komen. Als dat definitief níet lukt en het dossier volledig geblokkeerd is, bestaat er een ander beginsel van de grondwet: “se soumettre, ou se démettre”, “ingeven of ontslag geven”.

Surrealistisch

Volgens Behrendt kan de huidige politieke klucht niet op lange termijn voortduren. “Het was gisteren ook relatief surrealistisch. Als je niet weet dat N-VA in de meerderheid zit en je stapt de Kamer binnen, dan zou je tot de conclusie komen dat het een oppositiepartij is.”

“In het begin heeft iedereen het recht om ‘nee’ te zeggen, maar op een bepaald moment heeft elke partij de plicht om een oplossing mee mogelijk te maken”, zei de grondwetspecialist verder. “In ons grondwettelijk stelsel is het niet aanvaardbaar dat er een oppositie in de regering heeft. Als u fundamenteel bezwaar heeft tegen het beleid van de regering, dan dient u ontslag in, wat we ook zien in andere landen.”

Ongezien

Behrendt spreekt van een ongeziene situatie. “Ik denk dat het in ons land nog nooit gebeurd is dat een partij met fundamentele bezwaren tegen de lijn van de regering in een regering zit en blijft zitten. Normaal trek je je dan terug en ga je in oppositie.”