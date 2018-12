“Ongeziene” politiemacht op de been tijdens Franse betoging ‘gele hesjes’

In Frankrijk zal zaterdag een “ongezien” dispositief van de gendarmerie worden ingezet voor de actiedag van de ‘gele hesjes’. Dat heeft de algemene directeur van de nationale gendarmerie, Richard Lizurey, aangekondigd.

“Morgen zullen 106 eskadrons van de 109 op het hele grondgebied ingezet worden”, aldus Lizurey. “Er is geen precedent van die omvang. De vorige operaties hebben geleid tot de inzet van 90 eskadrons.”

60.000

Hij stelde dat de situatie uitzonderlijk is. “Dat maakt dat globaal genomen 60.000 gendarmen zullen instaan voor het beheer van de manifestatie”, aldus Lizurey. Tijdens de vorige actiedag op 1 december, waarbij de protesten in Parijs ontaardden in geweld, waren rond 35.000-37.000 gendarmen ingezet, als versterking van de elitepolitiediensten GIGN.

De Franse premier had al aangekondigd dat twaalf gepantserde voertuigen van de gendarmerie zullen worden ingezet in de Franse hoofdstad. In totaal worden 89.000 agenten en gendarmen ontplooid zaterdag in Frankrijk, van hen alleen al 8.000 in Parijs. Volgens Lizurey is het de bedoeling dat de pantserwagens instaan voor “bescherming tegen projectielen, molotovcocktails en pétanqueballen”.