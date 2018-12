Boer compleet geruïneerd: 184 van zijn 200 koeien sterven gruwelijke dood, en hij krijgt geen schadevergoeding

Wuustwezel -

“De ergste catastrofe met botulisme ooit”, zo omschrijft Vanessa Saenen van Boerenbond het drama dat zich begin oktober in enkele dagen tijd voltrok bij boer Rudy Anthonissen in Wuustwezel. Van zijn circa 200 koeien en kalveren stierven er 184 een gruwelijke dood. Hij is nu geruïneerd, want de melkveehouder kan op geen enkele vergoeding aanspraak maken.