OVERZICHT. Vlaamse kranten zien het niet meer goedkomen: “Zee van vaagheid”, “doodstrijd” en “mini-Brexit”

De krantencommentaren daags na de gênante doodstrijd van de regering zijn duidelijk. Het parlementaire debat was lovenswaardig, maar de regering is geen lang leven meer beschoren. “De premier lijkt echt nog te denken dat hij in mei met die kreupele knol de eindstreep nog kan halen als triomfator.”

“De premier moet echt nog de enige zijn die denkt dat het allemaal nog wel goed zal komen met zijn regering”, schrijft Peter Mijlemans voor Het Nieuwsblad (+). Hij noemt de verklaring van premier Michel een “zee van vaagheid” die enkel tot doel had “de N-VA niet bruuskeren”. “Ergens in het brein van de premier moet de dwanggedachte leven dat na Marrakech, na New York zelfs, het na de nieuwsjaarbrunch toch weer business as usual kan worden in de re­gering. Eén van de vier poten van de regering was al gebroken. Een paard wordt dan al uit genade een snelle dood gegund.”

De Standaard: “Mini-versie van het Brexitdebat”

Karel Verhoeven zag gisteren enige parallel met de het Brexit-debat in Groot-Brittannië. Daar “houdt het parlement zich klaar om de Brexit-onderhandelingen over te nemen”. Donderdag gebeurde bij ons iets gelijkaardigs, vindt Verhoeven. “Een feest voor de democratie. Ware het niet dat dit debat, zoals ook de debatten in het Britse Lagerhuis, vooral de dramatisch diepe verdeeldheid van de uitvoerende macht illustreert.”

Volgens de hoofdredacteur van De Standaard biedt die extreme verdeeldheid een donkere inkijk op “de peilloze diepte van de onderliggende breuklijnen”. “Weg zijn de socio-economische nuanceverschillen (...). Geen spoor is er van communautaire spanning. Marrakech staat voor botsende overtuigingen over hoeveel controle we in eigen handen willen houden en hoeveel samenwerking we bereid zijn om daarvoor op te geven.” Nog volgens Verhoeven jaagt extreemrechts, net als in het Brexit-debat, het centrum uit elkaar.

“Het beste wat die premier kon doen, was een speech geven die niemand begreep om zijn vege vel te redden en dat van zijn regering”, klinkt het nog. De standaard concludeert: “Het komt niet meer goed. De onmacht regeert.”

De Morgen: “Dit is geen circus”

Bart Eeckhout van De Morgen haalt de loftrompet boven en vindt niet dat er sprake kan zijn van een politiek “circus”, maar wel van een “beschaafde botsing van standpunten”. Dat is volgens hem “de essentie van een parlementaire democratie”. Van laatstgenoemde heeft ons land (te) weinig kaas gegeten, “’Het land is te complex om aan de vertegenwoordigers van het volk over te laten’, zo luidt het dan ietwat cynisch. De partijleiders en hun soldaten van de particratie hebben de plek in de cockpit overgenomen.”

Eeckhout zegt de politieke degout van vele burgers te kunnen begrijpen. “Toch moeten we durven verdedigen dat de beschaafde botsing van standpunten over een belangrijk thema - migratie - de essentie is van een parlementaire democratie.”

Het Laatste Nieuws: “Zes maanden tot de volgende verkiezingen: een eeuwigheid”

Jan Segers van Het Laatste Nieuws citeert de Britse premier Harold Wilson: “A week is a long time in politics”, klonk het in 1964. Even geldig vandaag, vindt hij: “Als een week al lang is in de politiek, dan zijn zes maanden - de tijd die ons scheidt van nieuwe verkiezingen - een eeuwigheid. MR en N-VA zouden niet de eerste ploegen zijn die scoren in blessuretijd en een scheve situatie alsnog rechtzetten.”

De finale uitkomst - de verkiezingsuitslag - blijft volgens hem koffiedik kijken. “Elk moment kan het één van de vier partijen te veel worden en gaat de stekker eruit, alsnog. Maar koelbloedigheid is het zelfverklaarde handelsmerk van de premier. En van de schaduwpremier. Klinisch dood? Hersendood? Morsdood? Toch maar wachten tot een arts het overlijden vaststelt.”

Gazet van Antwerpen

“Dit is geen premier”, vindt De Gazet van Antwerpen. “We zijn tenminste consequent in ons surrealisme (...) dit is geen regering, dat wisten we al. Dit is ook geen premier, weten we sinds gisterenavond.” Volgens de krant was N-VA vermoedelijk de meest tevreden partij. “Een chaotische exit uit de regering na de onwaarschijnlijke uitschuiver van dinsdag is vermeden. Ze kunnen het politieke pokerspel hervatten.”

Het Belang van Limburg

“Premier Michel is wel heel erg goed in het rekken van de doodsstrijd”, staat te lezen in Het Belang van Limburg. “Grote vraag is wat N-VA zal doen. Marrakech is New York niet en de regering kan de zaak nog rekken tot 19 december. Maar de woordspelletjes zijn stilaan op.”

