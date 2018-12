Nederlands toptalent Frenkie de Jong op weg naar PSG

De kans is groot dat Ajax zijn toptalent Frenkie de Jong komende zomer aan PSG kwijtspeelt is bijzonder groot. De Franse topclub trok donderdag naar Amsterdam en vertelde daar dat het de gevraagde afkoopsom van 75 miljoen euro op tafel wil leggen. Dat schrijft de Nederlandse krant De Telegraaf vandaag.

Frenkie de Jong is “hot” in Europa. De metronoom van de Amsterdammers en het symbool van de heropstanding van Oranje wordt al maanden gelinkt aan Barcelona,Manchester City en Tottenham. Maar de kans is reëel dat ze worden afgetroefd door PSG. Een delegatie van de Franse grootmacht ging donderdag op bezoek in Amsterdam om te melden dat ze de gevraagde afkoopsom van 75 miljoen euro voor De Jong op tafel willen leggen. Ajax-directeur voetbalzaken Marc Overmars bevestigde het bezoek van de Fransen, maar liet weten dat er nog geen definitief akkoord is en dat er meer clubs interesse hebben getoond. De Nederlandse krant De Telegraaf zegt te weten dat de 21-jarige middenvelder PSG boven Manchester City en Barcelona verkiest.

Het charme-offensief van PSG werd dinsdag al ingezet door Kylian Mbappé, die op het gala van de Gouden Bal de loftrompet stak over De Jong. “Dat is een speler die veel indruk op me heeft gemaakt in de twee wedstrijden tegen Nederland. Zijn spelinzicht en de kwaliteit van zijn passing, waarmee hij linies doorbreekt, maken hem erg waardevol. Zeker omdat hij ook nog veel ballen verovert. Om eerlijk te zijn, hij is welkom in Parijs. Ik heb een woordje met hem gewisseld, omdat hij erg veel voor ons zou kunnen betekenen. De keuze is nu aan hem.”