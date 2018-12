Werken in het ziekenhuis terwijl iedereen ontspant of slaapt

Kortrijk - Buiten is het donker. Je televisietoestel floept aan terwijl je partner de vaatwasmachine vult. De werkdag zit er op. Elders gonst het van de bedrijvigheid. In het ziekenhuis draait de wereld door. Drie toegewijde medewerkers vertellen over hun job buiten de gebruikelijke kantooruren.

Severine Legrand, Jürgen Decneut en Matthieu Matton zitten in hetzelfde schuitje: een onregelmatig werkrooster bij hun werkgever het AZ Groeninge in Kortrijk. Ze doen dat met veel toewijding. Severine werkt ’s nachts als administratief onthaalmedewerker, Jürgen vervoert patiënten door ellenlange gangen en Matthieu is verpleegkundige op spoed en intensieve zorgen. “Hier neem ik tenminste geen werk mee naar huis”, vertelt Matthieu.

Jürgen vocht 17 jaar lang als grafisch ontwerper tegen strakke deadlines. Sinds een jaar stapt hij een halve marathon per dag met bedlegerige patiënten rond op de campus. “Op kantoor had ik enkel in theorie een nine-to-five”, herinnert hij zich. “In deze job stopt het werk op het afgesproken tijdstip, zelfs al is de avond dan al een eind weg.”

De helpdesk slaapt

“Als je geen nine-to-fivejob hebt, moet je vaker je plan trekken,” weet Severine. “Er is geen directe ICT-hulplijn ’s nachts, dus los ik problemen meestal zelf op. Je licht niet zomaar iemand uit bed. Bovendien leer ik meer door zelf te proberen”, lacht ze.

Ook Jürgen ervaart meer autonomie in zijn job. “Vroeger stonden er steevast collega’s in de buurt die me vertelden wat ik moest uitvoeren. ’s Avonds ben ik vaker alleen en plan ik mijn patiëntenroute helemaal zelf”, vertelt hij.

Vriendschappen smeden

Severine werkt zeven opeenvolgende nachten van 20.45 tot 6.45 uur. Een hels ritme in de mythische uren van de nacht: dat schept een band. “Mijn collega’s zijn mijn vrienden. ’s Nachts ga je meer open en persoonlijk met elkaar om. De nabijheid is sterker. We spreken met de collega’s dan ook regelmatig in onze vrije tijd af.” Ook Matthieu komt prima overeen met de medewerkers van spoed. “We eten na de shift altijd samen en gaan met het team af en toe een wedstrijdje zaalvoetballen.”

Jürgen voelt aan dat de organisatiecultuur in vergelijking met een commercieel bedrijf meer empathisch en authentiek is. “Tijdens de avonddienst heb ik bijvoorbeeld alleen contact met de verpleegkundigen van spoed. Op dat moment zijn we van elkaar afhankelijk. Je slaat een babbel, het wederzijds respect groeit en we helpen elkaar. Het werk verloopt bijna in een amicale sfeer, ook met de mensen van de poetsdienst”, spreekt hij uit ervaring.

Zorg

Zelfs al zien ze sommige nine-to-five collega’s weinig, ze voelen zich een deel van de grote familie die het ziekenhuis vormt. Severine Legrand vertelt: “De patiënt staat overdag en ’s nachts centraal, zowel bij verplegend als administratief personeel. Zorg voor mensen zit in ons allemaal. Ik leg als administratief onthaalmedewerker bijvoorbeeld de informatie over de kamerkeuzes duidelijk uit op maat van de patiënt.”

Ook Jürgen draagt zijn steentje bij tot een warme patiëntenbeleving: “Ik ben geen verpleegkundige maar ben wel spontaan alert voor de noden van elke individuele patiënt die ik vervoer.”

Pizza en bevallingen

Terwijl op de kantoren het licht uit gaat, loopt het leven in het ziekenhuis gewoon door. “Zelfs in de avonduren zijn er weinig gelegenheden voor pauze”, beschrijft Jürgen. “Tijd om pizza’s te bestellen? Dat is een verkeerde perceptie”, lacht hij.

Severine vult aan: “De nacht brengt ook wonderlijke momenten, denk maar aan de nakende geboorte van een baby. Ik rende onlangs zelf mee naar de auto waarin een vrouw op het punt stond te bevallen. Dat maak je niet snel mee in een klassieke nine-to-fivejob!”

