Man keek porno op telefoon van zijn vriendin, terwijl zij dagenlang dood in hun appartement lag

Een Amerikaan uit de stad Monroe (Louisiana) wordt verdacht van doodslag op zijn vriendin. De man zou het slachtoffer hebben doodgestoken en vervolgens dagenlang porno hebben gekeken op haar telefoon, terwijl de gedode vrouw in de zetel lag.

Drie dagen lang bleef Larry Shell Jr. in het appartement van hem en zijn vriendin Tequita Browhow in Monroe, Louisiana. Een deel van de tijd bracht hij door met het kijken van porno op de telefoon van zijn partner. Browhow, die als vermist was opgegeven, lag ondertussen dood in de zetel in de living.

Browhow kwam om het leven door een steek in de nek met “een scherp wapen”, blijkt uit juridische document waarover The Washington Post bericht. Shell ontkent zijn vriendin te hebben vermoord, maar vertelde de politie wel dat zijn zakmes was gebruikt om haar te doden in hun appartement. Hij naam daarop geen enkel contact op met de politie.

Vechtpartij

De autoriteiten kwamen Shell op het spoor toen zij een melding kregen over een opstootje in de buurt van het appartement van de verdachte en het slachtoffer. Tijdens een wandeling kreeg Shell het aan de stok met een voorbijganger. Shell stak bij de vechtpartij de andere man meermaals met zijn zakmes.

Toen agenten een kijkje namen in de woning van Shell troffen ze het levenloze lichaam van Browhow aan.