Waarom River Plate zijn thuiswedstrijd tegen Boca Juniors op 12.000 kilometer van Buenos Aires moet spelen

Een wereldtop organiseren met Donald Trump, Vladimir Poetin, Mohamed Bin Salman, Xi Jinping, Theresa May: dat konden ze het voorbije weekend nog in Buenos Aires. Maar een voetbalwedstrijd? Nee, dat niet. River Plate en Boca Juniors zijn gisteren geland in Madrid, waar ze zondag in Santiago Bernabeu, het stadion van Real Madrid op 12.000 kilometer van de Argentijnse hoofdstad, de terugwedstrijd in de finale van de Copa Libertadores spelen. Dat feit alleen al zegt alles over de betreurenswaardige staat van het maffiose Argentijnse voetbal.