Red Flames bereiken hoogste FIFA-ranking ooit

Brussel - De Belgische nationale vrouwenploeg wint vrijdag op de nieuwe ranking van de Wereldvoetbalbond FIFA twee plaatsen. De Red Flames springen naar positie 21, hun beste notering sinds de introductie van de ranking in 2003.

Het vorige klassement dateerde van eind september. Een tweetal weken later raakten de meisjes van bondscoach Ives Serneels niet voorbij Zwitserland (WR 18) en moesten zo een kruis maken over hun WK-droom.

In het nieuwe klassement totaliseren de Flames 1.803 punten en wippen ze over IJsland (1.798 ptn) en Oostenrijk (1.797 ptn).

Het volgende doel van de nationale voetbalvrouwen is het EK 2021. In de voorbereiding op de kwalificaties zal België in april oefenen in en tegen de Verenigde Staten. Die behouden in de FIFA-ranking hun eerste plaats voor Duitsland en Frankrijk, dat Engeland uit de top drie stoot.

- FIFA-ranking op 7 december (ranking op 28 september tussen haakjes) -

1. (1) Verenigde Staten 2123 punten

2. (2) Duitsland 2057

3. (4) Frankrijk 2046

4. (3) Engeland 2021

5. (5) Canada 2006

6. (6) Australië 1999

7.(10) Nederland 1987

8. (7) Japan 1984

9. (9) Zweden 1976

10. (8) Brazilië 1964

...

21.(23) België 1803