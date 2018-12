Meikever lapt winter aan zijn laars

Kalmthout - Guy Jongeneelen uit Kalmthout spotte donderdag een meikever in zijn tuin die kwiek en monter door het zand kroop. Dat zou niet bijzonder meldenswaardig zijn, ware het niet dat het inmiddels december is, zeven maanden na het standaard vliegseizoen van het insect.

Normaliter is de maand mei een absolute topmaand voor de meikever. In andere maanden wordt de kever minder vaak waargenomen, en al zeker niet in een decembermaand.

“Ik stond verbaasd te kijken toen ik in mijn achtertuin een plant aan het uitsteken was”, zegt Guy Jongeneelen (64). “Een meikever in december? Ik heb het nog niet eerder meegemaakt. Meteen ben ik nog wat verder gaan spitten om te zien of er nog exemplaren in de grond zaten, maar het bleef bij deze ene meikever. Ik heb hem nu voorzichtig in een potje gedaan om hem straks aan mijn kleinkinderen te laten zien. Morgen plaats ik hem weer in de grond waar hij thuishoort.”

In regel overwintert de meikever als engerling, een larve met een crèmewitte kleur en een zacht, vlezig lichaam. “Als de temperatuur zakt bij het naderen van de winter, kruipt de larve dieper de grond in om te overwinteren”, zegt Natuurpunt. “Als de larve dan volledig is ontwikkeld, wordt een popkamer gemaakt op een diepte van 30 tot 40 centimeter waarin de larve verpopt. Dat gebeurt aan het einde van de zomer. Vijf tot zes weken na de verpopping komt de pop uit in de herfst, maar voor de kevers is het nog te koud. Ze blijven in hun popkamer of ‘poppenwieg’ tot in de lentemaanden van het volgende jaar. Pas in april en vooral in mei kruipen de volwassen kevers tevoorschijn uit de grond. Bovengronds overwinteren als imago (volwassen dier) is een verloren zaak voor de meikever. In de winter vinden ze namelijk geen groene eiken- of beukenbladeren als voedsel.”

Uitzonderlijk

We kunnen dus geruststellen dat een rondkruipende meikever in december toch uitzonderlijk is. Het is moeilijk uit te maken of het gaat om een enkeling die de kluts kwijt is, dan wel dat er een oorzaak moet gezocht worden in de opvallend milde herfstmaanden of de klimaatverandering. Mogelijk heeft de meikever zo lang kunnen overleven dankzij de beschutting, het microklimaat en enkele planten.

Meldpunt

Wat moet je nu doen als je kort voor de winter zo’n vliegende Meikever in je huis vindt?

Maak er melding van op waarnemingen.be en verplaats het dier naar een koele, beschutte plek in een tuinhuis of onder een houtstapel. Daar heeft hij nog de beste kans op overleven.