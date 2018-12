Lachgasschandaal in het Engels voetbal: Arsenal-sterren als Özil en Aubameyang in opspraak door wild feestje

Engeland is in de ban van een lachgasschandaal. De Engelse tabloid The Sun pakte vrijdagochtend uit met beelden waarop Arsenal-sterren als Mesut Özil, Alexandre Lacazette en topschutter Pierre-Emerick Aubameyang te zien zijn terwijl ze lachgas inhaleren. De beelden zouden gemaakt zijn op een wild feestje in augustus, net voor de start van de Engelse Premier League.

Volgens The Sun is op de beelden te zien hoe Mesut Özil, Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang, Sead Kolasinac en Matteo Guendouzi allemaal aan een ballon met lachgas lurken. De amper 19-jarige Guendouzi, die eerder deze week nog in het nieuws kwam omdat hij aan het haar getrokken werd door Marouane Fellaini, zou daarbij zelfs even het bewustzijn verloren hebben.

Ook Henrikh Mkhitaryan en Shkodran Mustafi maken hun opwachting in het filmpje, maar zij laten de ballonnen links liggen. De Engelse tabloid zegt dat de beelden gemaakt werden in augustus in een nachtclub in Londen. Er zouden maar liefst 70 meisjes zijn uitgenodigd op het wilde feestje met de voetbalsterren, die ruim 25.000 euro spendeerden aan onder andere dure flessen vodka, champagne en whisky.

Arsenal heeft al laten weten dat het de zaak intern met de spelers wil bespreken. “Ze zullen op hun verantwoordelijkheden gewezen worden”, aldus een woordvoerder van de club.

Lachgas is een legale partydrug, maar gebruikers riskeren het bewustzijn te verliezen of zelfs te sterven door een gebrek aan zuurstof als ze er te veel van inhaleren.